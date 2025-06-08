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В Европарламенте оценили отказ Украины принять тела погибших солдат

В Европарламенте оценили отказ Украины принять тела погибших солдат

Украине следует принять тела своих погибших солдат, которые передает Россия. Это показывает важность Стамбульского процесса, который касается не только наиболее важных политических и военных тем, но и гуманитарных вопросов.

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