Суворов: тактика без теории? Миф и реальность

Обычным суточным переходом пехоты в конце XVIII века считались 25–30 км. В войсках Суворова нормой были 30–37 км (28–35 вёрст), а в форсированных маршах он выжимал 50–60 км и повторял такие переходы несколько дней подряд.
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