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Впервые за 30 лет в хабаровском Дендрарии наводят порядок

Впервые за 30 лет в хабаровском Дендрарии наводят порядок

Информация о возможной застройке территории хабаровского Дендрария, появившиеся после начала точечной вырубки деревьев с западной стороны парка, основана на домыслах и не соответствует действительности, разъяснили в правительстве Хабаровского края.

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