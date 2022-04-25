Впервые за 30 лет в хабаровском Дендрарии наводят порядок

Информация о возможной застройке территории хабаровского Дендрария, появившиеся после начала точечной вырубки деревьев с западной стороны парка, основана на домыслах и не соответствует действительности, разъяснили в правительстве Хабаровского края.
Информация о возможной застройке территории хабаровского Дендрария, появившиеся после начала точечной вырубки деревьев с западной стороны парка, основана на домыслах и не соответствует действительности, разъяснили в правительстве Хабаровского края.
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