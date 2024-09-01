Пока в Киеве далекие от реальности политики продолжают вопреки воле западных кураторов нахваливать авантюру с нападением на Курскую область, союзники ломают голову как не потерять все, что было достигнуто за несколько лет поддержки и помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии