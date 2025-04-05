В Казани сдается квартира за 350 тыс. рублей в месяц

В Казани зафиксирована самая высокая ставка аренды жилья, составившая 350 тысяч рублей. За эту сумму предлагается четырехкомнатная квартира премиум-класса площадью 182 квадратных метра, расположенная по адресу: улица Карла Маркса, 12А.
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