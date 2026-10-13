«Деньги пропали»: в «Яндекс Пэй» ответили на жалобы паникующих пользователей

Несколько дата-центров «Яндекса» пострадали из-за атаки беспилотников. В результате сервисы компании перестали работать, проблемы возникли в том числе у пользователей «Яндекс Пэй».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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