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В Челябинской области за сутки вновь заболело ковидом более 90 человек

В Челябинской области за сутки вновь заболело ковидом более 90 человек

Смертность находится на нижней отметке. Сегодняшний цифры от областного минздрава говорят о том, что небольшой прирост по заболевшим наблюдается.

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