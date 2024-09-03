На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

Ряд чиновников в Киеве обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий президента страны Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации.
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