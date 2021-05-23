Элина МорозоваПолитика"Ну как же...Чтобы жених с невестой были счастливы-свидетели должны вместе ночь провести! Так что пошли!" "Валюш, и не думай отказываться!! Я хочу чтобы именно ты была моей свидетельницей!" тараторила подруга в трубку.Вернуться к статье1210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗЕЗухра ЕреминаСовсем 0...х...елиирина Северова северова (гуляева)Даа...Жрать , срать и трахаться. А кого-нибудь еще что-нибудь интересует ?АПАлексей ПолухинНе исключено ,что невеста уже и. Сама метит кому нибудь в свидетельницы , дорога то знакома...ААлексАнна ЭржибоваСлышала,это "обычай" америкосов извращенцев,вся грязь от них,перенимают гр.рфВладимир EвтушенкоФу, мерзость. Ни разу о такой пакости не слышал.СергейБрехня ))) Раньше было боярин и дружка это люди которые следят за порядком на свадьбе, чтобы соблюдались все обычаи. Это сейчас боярин и дружка не выполняют свои обязанности, а на свадьбу приходят пожрать и выпить.Николай СмирновНет и никогда не было на Руси такого обычая. Какая-то бредятина, а невеста ...лядь и сводница, видать бывшая любовница того Марка.Сергей ЛепеховЧушь всё. Свидетели на свадьбе совсем не для этого...Насырова НатальяПервый раз слышу, какая глупость.Гилминур Ахметова Юсупова (Юсупова)Не может быть такого. Конечно глупость.АХАндрей ХорушкинЯ такое слышал ещё когда мелким был, когда гуляли у родного дяди при бракосочетании. Старая присказка. Это дурь, конечно, но свидетели на нашей свадьбе провели ночь вместе -) А у нас ужо с женой 25 лет семейной жизниКомментировать
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