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"Ну как же...Чтобы жених с невестой были счастливы-свидетели должны вместе ночь провести! Так что пошли!"

"Ну как же...Чтобы жених с невестой были счастливы-свидетели должны вместе ночь провести! Так что пошли!"

"Валюш, и не думай отказываться!! Я хочу чтобы именно ты была моей свидетельницей!" тараторила подруга в трубку.

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Зухра Еремина
Совсем 0...х...ели
ирина Северова северова (гуляева)
Даа...Жрать , срать и трахаться. А кого-нибудь еще что-нибудь интересует ?
Алексей Полухин
Не исключено ,что невеста уже и. Сама метит кому нибудь в свидетельницы , дорога то знакома...
Алекс
Анна Эржибова
Слышала,это "обычай" америкосов извращенцев,вся грязь от них,перенимают гр.рф
Владимир Eвтушенко
Фу, мерзость. Ни разу о такой пакости не слышал.
Сергей
Брехня ))) Раньше было боярин и дружка это люди которые следят за порядком на свадьбе, чтобы соблюдались все обычаи. Это сейчас боярин и дружка не выполняют свои обязанности, а на свадьбу приходят пожрать и выпить.
Николай Смирнов
Нет и никогда не было на Руси такого обычая. Какая-то бредятина, а невеста ...лядь и сводница, видать бывшая любовница того Марка.
Сергей Лепехов
Чушь всё. Свидетели на свадьбе совсем не для этого...
Насырова Наталья
Первый раз слышу, какая глупость.
Гилминур Ахметова Юсупова (Юсупова)
Не может быть такого. Конечно глупость.
Андрей Хорушкин
Я такое слышал ещё когда мелким был, когда гуляли у родного дяди при бракосочетании. Старая присказка. Это дурь, конечно, но свидетели на нашей свадьбе провели ночь вместе -) А у нас ужо с женой 25 лет семейной жизни

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