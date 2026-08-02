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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Крикунов вошел в штаб МХК «Авто». Экс-форвард провел 3 сезона за «Автомобилист» в КХЛ

Бывший нападающий «Автомобилиста» Илья Крикунов вошел в тренерский штаб МХК «Авто» из Olimpbet МХЛ.

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