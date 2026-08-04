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Пономарев про Дзюбу и 85 штрафов за нарушения ПДД: «Он что, всевышний? Мог разбиться сам, покалечить людей. Это недопустимо – надо отобрать права на год»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал лишить нападающего Артема Дзюбу водительских прав за нарушения правил.

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