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Любимый Сочи

2 подписчика
🥵 Жара уже начала надоедать

🥵 Жара уже начала надоедать ☀️В тени +26°, а УФ-индекс поднялся сегодня до девяти. ⛱️ На солнце будьте аккуратнее, используйте солнцезащитные средства, находитесь в тени по возможности до 16:00.

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