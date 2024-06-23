🥵 Жара уже начала надоедать ☀️В тени +26°, а УФ-индекс поднялся сегодня до девяти. ⛱️ На солнце будьте аккуратнее, используйте солнцезащитные средства, находитесь в тени по возможности до 16:00.
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🥵 Жара уже начала надоедать ☀️В тени +26°, а УФ-индекс поднялся сегодня до девяти. ⛱️ На солнце будьте аккуратнее, используйте солнцезащитные средства, находитесь в тени по возможности до 16:00.