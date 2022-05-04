СМИ: Европа откажется от поставок российской нефти к концу года

При этом Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на прекращение импортаНа этой неделе в Евросоюзе планируют обсудить шестой пакет санкций против России на фоне спецоперации, которую страна проводит на Украине, пишет газета Wall Street Journal.
При этом Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на прекращение импортаНа этой неделе в Евросоюзе планируют обсудить шестой пакет санкций против России на фоне спецоперации, которую страна проводит на Украине, пишет газета Wall Street Journal.
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