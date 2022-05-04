Daily Storm

498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    У Коновалова постоянно косяки какие-то.... Правда в последнее время про него не слышно.... Показательная порка предст...Нелюбовь народа и...
  • анна селезнева (лебедева)
    привыкли делать бизнес за счет чужой кровиСША впервые за 80...
  • анна селезнева (лебедева)
    ха ха опять деньги загребут как и после второй мировойСША впервые за 80...

СМИ: Европа откажется от поставок российской нефти к концу года

СМИ: Европа откажется от поставок российской нефти к концу года

При этом Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на прекращение импортаНа этой неделе в Евросоюзе планируют обсудить шестой пакет санкций против России на фоне спецоперации, которую страна проводит на Украине, пишет газета Wall Street Journal.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх