Хуситы предлагают судам в Красном море сообщать об отсутствии связи с Израилем

Члена Высшего политического совета правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси обратился к транспортным компаниям с заявлением о том, что суда могут избежать нападения в Красном море, если докажут, что у них отсутствуют связи с Израилем.