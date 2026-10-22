Мошенники стали использовать нейросети для подделки голосов педагогов и обмана родителей учеников.Аферисты с помощью ИИ имитируют голос преподавателя и под предлогом «срочной проблемы» просят у родственников школьников деньги, а также выманивают коды из СМС.
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