Мошенники стали использовать нейросети для подделки голосов педагогов и обмана родителей учеников.Аферисты с помощью ИИ имитируют голос преподавателя и под предлогом «срочной проблемы» просят у родственников школьников деньги, а также выманивают коды из СМС.