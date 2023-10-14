Al Mayadeen: в секторе Газа больше нет безопасных мест

В секторе Газа больше нет безопасных районов, передает корреспондент «Аль-Маядин» 14 октября. По его словам, заявления израильских властей о том, что жители Газы будут в безопасности не соответствуют действительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии