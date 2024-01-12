В Китае создали первую в мире мини-батарейку, способную работать десятилетиями

Китайский стартап Betavolt заявил, что создали первую в мире безопасную батарею размером с монету, способную десятилетиями генерировать электричество, – сообщает в пятницу, 12 января, британское издание Independent.
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