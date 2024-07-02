В последние дни июня утративший легитимность «президент» Украины изрядно огорошил как западных «партнеров» Киева, так и собственных соотечественников, которым пусть и не сразу, но стало известно содержание его интервью американской газете Philadelphia Inquirer.
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