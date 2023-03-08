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Британцы сочли вбросы о подрывах «СП» попыткой Байдена сбежать от «надвигающегося ада»

Британцы сочли вбросы о подрывах «СП» попыткой Байдена сбежать от «надвигающегося ада»

Распространение новой версии подрыва российских газопроводов в западных СМИ негативно было воспринято как политическими кругами разных стран, так и публикой.

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