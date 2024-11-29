Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес частного банка Lombard Odier и его бывшего сотрудника в причастности к отмыванию денег в интересах организации «Офис», принадлежащей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.