Банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес частного банка Lombard Odier и его бывшего сотрудника в причастности к отмыванию денег в интересах организации «Офис», принадлежащей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.
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