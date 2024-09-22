Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +24°, солнечно• Севастополь: +25°, дождь• Ялта: +24°, облачно• Алушта: +25°, облачно• Евпатория: +26°, облачно• Саки: +26°, дождь• Бахчисарай: +25°, облачно• Джанкой: +24°, облачно• Судак: +24°, облачно• Феодосия: +25°, обла.
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