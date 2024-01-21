Кличко окрестил режим Зеленского авторитаризмом

Президент Украины Владимир Зеленский своими методами ведет страну в неправильном направлении. Власть становится все более авторитарной, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью канадской The Globe and Mail.
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