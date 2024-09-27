В России ускоряется ветшание лифтов

В России более 75 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации, но подсчитаны не все, поэтому реальная цифра еще больше, рассказал в интервью «Российской газете» гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО), ответственный секретарь Комиссии по лифтовому хозяйству Общественного совета при Минстрое Петр Харламов .