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В России ускоряется ветшание лифтов

В России ускоряется ветшание лифтов

В России более 75 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации, но подсчитаны не все, поэтому реальная цифра еще больше, рассказал в интервью «Российской газете» гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО), ответственный секретарь Комиссии по лифтовому хозяйству Общественного совета при Минстрое Петр Харламов .

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