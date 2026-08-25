Lava и Lenovo представили новые 5G-устройства с передовыми экранами

Индийская компания Lava выпустила смартфон Virat V1 Pro 5G с 6,75-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, оснащённый чипом Unisoc T8200, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
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