В КБР задержали трех участников нападения на псковских десантников в 2000 году

В Кабардино-Балкарской Республике задержали трех бывших боевиков группировок полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в 2000 году.
Популярные статьи
- СМИ: экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана
- Россия высылает пятерых шведских дипломатов
- Что случилось к этому часу: Пригожин заявил об установлении полного контроля над Артёмовском, в Белгородской области опровергли сообщения о попытке прорыва ДРГ, на Кубани объявили трехдневное штормовое предупреждение
Свежие комментарии