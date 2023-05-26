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В КБР задержали трех участников нападения на псковских десантников в 2000 году

В КБР задержали трех участников нападения на псковских десантников в 2000 году

В Кабардино-Балкарской Республике задержали трех бывших боевиков группировок полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в 2000 году.

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