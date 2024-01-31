В бюджет Украины поступили арестованные из-за санкций $850 тыс

В бюджет Украины впервые поступили активы, арестованные в результате наложения санкций. Как сообщил на своей странице в Facebook глава украинского фонда госимущества Виталий Коваль, речь идет о сумме в $850 тыс.
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