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В бюджет Украины поступили арестованные из-за санкций $850 тыс

В бюджет Украины поступили арестованные из-за санкций $850 тыс

В бюджет Украины впервые поступили активы, арестованные в результате наложения санкций. Как сообщил на своей странице в Facebook глава украинского фонда госимущества Виталий Коваль, речь идет о сумме в $850 тыс.

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