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За сутки в Челябинской области ковидом заболело 52 человека

За сутки в Челябинской области ковидом заболело 52 человека

Количество заражений растет по всей стране. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 52 человек, в том числе у четверых школьников.

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