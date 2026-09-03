Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Доказательная база участия России настолько скудна, что в неё предлагается просто верить"

"Доказательная база участия России настолько скудна, что в неё предлагается просто верить"

 Почему даже германская экспертная среда и британская пресса, недружелюбные априори к России, полны скепсиса относительно заявления германского правящего клана о "российской диверсии в Лейпциге".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Нужен был повод для ухудшения отношений с Россией, вот его и создали. Невозможно одновременно проводить политику милитаризации страны и поддерживать "культурные отношения" с теми, кого выставляешь как "агрессора" и ожидаешь нападения с его стороны.

Профиль пользователя Galina Kostryukova
Galina Kostryukova

Лейпциг находится в восточной Германии, где у АдГ более 40%. Вот и подстроил Мерц эту провокацию, чтобы настроить определённым образом  население не лояльное к нему.