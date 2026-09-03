Почему даже германская экспертная среда и британская пресса, недружелюбные априори к России, полны скепсиса относительно заявления германского правящего клана о "российской диверсии в Лейпциге".
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Нужен был повод для ухудшения отношений с Россией, вот его и создали. Невозможно одновременно проводить политику милитаризации страны и поддерживать "культурные отношения" с теми, кого выставляешь как "агрессора" и ожидаешь нападения с его стороны.
Никто ничего не "подзабыл", ищут casus belli...
Опять Петров и Боширов во главе угла... Геббельс отдыхает.
Лейпциг находится в восточной Германии, где у АдГ более 40%. Вот и подстроил Мерц эту провокацию, чтобы настроить определённым образом население не лояльное к нему.