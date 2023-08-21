Эффект саморазогрева: что будет с рублем, если бюджетное правило не изменят

В России не будут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
В России не будут отказываться от принципа таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, который мог приводить к возникновению эффекта саморазогрева рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
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