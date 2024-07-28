Активисты провели акцию в память о детях-жертвах на Донбассе

В Астрахани прошла церемония поминовения детей, ставших жертвами войны на Донбассе. Мероприятие было организовано активистами общественных организаций, которые провели акцию, на которой показали фотографии погибших детей и рассказали об их жизни.
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