«Утро в Париже»

Eduard Да плевать всем на Париж,это только на картинках всё хорошо!

vagas Karlito Старые шаблоны ! Хфранция ах хфранция!) Всё в прошлом! Констатация того что Европа это уже захолустье в скором времени утвердится и назад похоже отрулить сложно будет!))