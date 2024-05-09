Однако фото в стиле юмор вышло на славу. Троллинг высшего порядка. Как бы, не добавить, не убавить.
«Утро в Париже»
Комментарии
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Eduard
Да плевать всем на Париж,это только на картинках всё хорошо!
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1 д.
vagas Karlito
Старые шаблоны ! Хфранция ах хфранция!) Всё в прошлом! Констатация того что Европа это уже захолустье в скором времени утвердится и назад похоже отрулить сложно будет!))
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1 д.
Natalija Osminina
"страх за будущий миропорядок в Европе - выход Восточно-европейских стран из ЕС и НАТО." - А так и будет.
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11 час.
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