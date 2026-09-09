Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна

"Алеет Восток, солнце восходит там, где родился Мао Цзедун" – мелодия этой песни по сей день служит позывными "Радио Пекина", сама же она является неофициальным гимном КНР.
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