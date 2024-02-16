Нобелевский лауреат Кругман заявил о росте политического экстремизма в США

Почему я глубоко переживаю за сегодняшнюю Америку © Pixabay Image by Mediamodifier from Pixabay Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Американской демократии грозят безвозвратные изменения, написал в статье для NYT Пол Кругман.
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