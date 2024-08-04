Эдди Джордан опроверг слухи о том, что Ньюи отказал Ferrari

Эдди Джордан опроверг слухи о том, что Ньюи отказал FerrariRed Bull Content PoolБывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан считает, что технический директор Red Bull Racing Эдриан Ньюи всё ещё может оказаться в Ferrari, несмотря на слухи об отказе итальянской команде.
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