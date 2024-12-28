Фэйл, персона, момент, кринж года: тут допинг Мудрика, губернатор Федорищев и министр Дегтярев. 2024-й глазами юристов

Итоги 2024-го от подкаста «SILA Права» – рейтинг событий, по которым мы запомним этот год. Юристы Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров выделили главное с точки зрения спортивного права: распределили несколько номинаций.