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Царьград

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Собянин: Абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Собянин: Абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял участие в выборах депутатов Государственной думы. Глава столицы проголосовал дистанционно, воспользовавшись сервисом на платформе mos.

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