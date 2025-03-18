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Подростки 14-18 лет смогут подрабатывать в выходные дни

Работодатели получат право привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни в период летних каникул, если они выполняют работу по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

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