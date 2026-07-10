Июнь стал первым бездефицитным месяцем для бюджета РФ

В июне федеральный бюджет России впервые с начала года исполнен с профицитом — 0,28 трлн рублей. Это позволило приостановить рост накопленного дефицита: по итогам полугодия он сократился с 6 трлн рублей (2,6% ВВП) до 5,7 трлн (2,5% ВВП).