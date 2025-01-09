Уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

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Враньё! Их просто не считают теперь, как надо! Их не считали тридцать лет назад уже, а сейчас и тем более. То есть, считается, что на сто человек только 1,6 человека сидит без работы. Но ведь это враньё! Возьмите проведите опрос! Просто опрос. И всё поймете.