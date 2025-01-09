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Уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

Уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уровень безработицы в Центральном федеральном округе России (ЦФО) постепенно снижался на протяжении всего 2024 года и в октябре, по последним актуальным данным, опустился до минимальных 1,6%.

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Комментарии
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Враньё! Их просто не считают теперь, как надо! Их не считали тридцать лет назад уже, а сейчас и тем  более. То есть, считается, что на сто человек только 1,6 человека сидит без работы. Но ведь это враньё! Возьмите проведите опрос! Просто опрос.   И всё поймете.
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