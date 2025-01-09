Уровень безработицы в Центральной России достиг минимальных 1,6%

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уровень безработицы в Центральном федеральном округе России (ЦФО) постепенно снижался на протяжении всего 2024 года и в октябре, по последним актуальным данным, опустился до минимальных 1,6%.
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