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Новый спорткомплекс построят за счет изъятых у коррупционеров деньги в Алматинской области

Новый спорткомплекс построят за счет изъятых у коррупционеров деньги в Алматинской области

Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области за счет возвращенных активов. Правительством выделено 1,1 миллиарда тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области.

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