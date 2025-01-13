Новый спорткомплекс построят за счет изъятых у коррупционеров деньги в Алматинской области

Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области за счет возвращенных активов. Правительством выделено 1,1 миллиарда тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области.
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