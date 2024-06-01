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Царьград

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Из Самары не смог вылететь самолёт до Тюмени

Из Самары не смог вылететь самолёт до Тюмени

На борту обнаружились технические неполадки.Из Самары в пятницу, 31 мая, не смог вылететь самолёт. Рейс авиакомпании Red Wings был назначен на 14:07, но отправление задержалось из-за технической проблемы.

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