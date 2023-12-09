Директор ОАО ´Рассвет имени К. П. Орловского´: в первую очередь должна быть качественной жизнь людей.

Дырэктар ААТ ´Рассвет імя К. П. Арлоўскага´ Кіраўскага раёна Аляксандр Багель: ´Чалавек найбольш працаздольны, калі жыве ў дастатку´Дванаццаць гадоў таму адно з найбольш буйных і вядомых у краіне ААТ ´Рассвет імя К.
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