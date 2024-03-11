Над Фатежским районом сбили украинский беспилотник: Ракетная опасность в Курской области

О работе систем ПВО губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в Фатежском районе был сбит украинский беспилотник: сработала система ПВО.
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