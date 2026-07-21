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РБК СТИЛЬ

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Как отели и рестораны Москвы развивают сервисные профессии

Как отели и рестораны Москвы развивают сервисные профессии

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Когда заходишь в лобби отеля «Космос» на ВДНХ, гудящего от потока туристов и персонала как международный аэропорт, сложно представить, что 40 лет назад он больше напоминал закрытый клуб для избранных.

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