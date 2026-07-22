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Аргументы недели

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Власти Молдавии намерены взять под контроль Гагаузию

Власти Молдавии намерены взять под контроль Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду провела встречи с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) и главами местных администраций, заявив о необходимости перехода на единую избирательную систему.

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