Трамп допустил создание американской военной базы в Польше

Президент США Дональд Трамп допустил возможность создания новой постоянной американской военной базы на территории Польши.
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Можно сказать что она станет новой целью российских ракет. Однако это говорится постоянно и без результата. Потому НАТО тихим сапом и продвигалось по периметру нашей границы! И также США рассматривают возможность ВБ в Прибалтике. С которыми мы всё пытаемся установить "дружеские" отношения.