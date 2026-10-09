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Посольство потребовало разъяснений у Черногории по задержанию создателя "Рыбаря"

Посольство потребовало разъяснений у Черногории по задержанию создателя "Рыбаря"

РЕН ТВ Посольство РФ в Черногории направило запросы черногорской стороне с требованием объяснить причины задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука и членов его команды.

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