Ринат Мяксиняев принял участие в рабочем совещании с депутатом Государственной Думы Дмитрием Львовым

В Саранске состоялось рабочее совещание в региональном штабе партии «Новые люди», в котором принял участие кандидат в депутаты Государственной Думы, заместитель председателя регионального отделения ООО МСП «Новая Формация» в Республике Мордовия Ринат Мяксиняев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии