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Регионы России

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Ринат Мяксиняев принял участие в рабочем совещании с депутатом Государственной Думы Дмитрием Львовым

Ринат Мяксиняев принял участие в рабочем совещании с депутатом Государственной Думы Дмитрием Львовым

В Саранске состоялось рабочее совещание в региональном штабе партии «Новые люди», в котором принял участие кандидат в депутаты Государственной Думы, заместитель председателя регионального отделения ООО МСП «Новая Формация» в Республике Мордовия Ринат Мяксиняев.

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