В РФ открылся сбор заявок от вузов на бюджетные места: какие специальности наиболее востребованные Ирэн ОрлонскаяВ течение следующих двух месяцев университетам предстоит интенсивная и сложная работа, так как Министерство науки и высшего образования России объявило о старте приема заявок на бюджетные места на учебный год 2025/2026.