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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): НАЙДЕН, ЖИВ 🫂: только за истекший февраль ивановские поисковики "ЛизаАлерт" спасли 27 человек Ивановскому отделению «ЛизаАлерт» уже 12 лет, в постоянном штате 150 человек, в том числе, координаторы, инфорги, картографы, связисты, конники, кинологи, регистраторы и многие другие Вчера с одним из координаторов отряда Дмитрием Барановым проговорили возможности для повышения эффективности поисков К примеру, попробуем через управляющие компании размещать объявления о поиске в общедомовых чатах и группах.

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